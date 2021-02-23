Бывший МИД Украины требует от вице-премьера извинений за фото с Кадыровым

Киев, 23 февраля. Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин потребовал от вице-премьера Украины Олега Уруского извиниться за снимок с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Экс-министр резко раскритиковал действия украинского политика и назвал фотографию «пощечиной» по отношению к украинцам. Он отметил, что правительство должно нести ответственность за свое государство.

«Нужно не ссылаться на протокол, а извиниться перед украинцами за то, что произошло», — подчеркнул Климкин.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль через свою страницу в Facebook обратился к Олегу Урускому с просьбой объяснить его совместную фотографию с Рамзаном Кадыровым. Вице-премьер заявил, что снимок был сделан во время военно-технической выставки IDEX 2021, на которой он присутствовал в качестве главы украинской делегации.

Ранее ФАН рассказал, что в украинской школе возник скандал из-за русского языка. Во время урока патриотического воспитания военные ВСУ стали изъясняться на русском, что очень не понравилось одному из учеников.