Житель Ленобласти стал жертвой пожара в собственной квартире

Санкт-Петербург, 23 февраля. Огнеборцы обнаружили останки человека после пожара в Ленобласти, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Смертельное возгорание произошло в поселке Вырица Гатчинского района. Во время тушения пожара был найден труп. Предположительно, погиб 62-летний хозяин квартиры. На месте происшествия работали следователи. Они провели осмотр сгоревшего помещения и опросили очевидцев. Тело отправили в морг для установления точной причины смерти.

Недавно спасатели потушили пожар в курятнике в поселке Еврейской автономной области. Огнеборцы спасли девять кур и предотвратили распространение огня на соседние строения, сообщало издание Deita.ru.