Житель Урала через суд пытается вернуть арестованные унитаз и зеркало

Екатеринбург, 23 февраля. Житель Екатеринбурга дошел до Верховного суда России, чтобы вернуть арестованные приставами вещи.

Россиянин полтора года через суд пытался доказать, что приставы незаконно забрали у него унитаз, газовую плиту, зеркало, обувной комод и две межкомнатные двери. История началась с того, что сотрудники УФССП за долги арестовали имущество в его съемной квартире. Все эти вещи фактически не принадлежали мужчине — предметы являлись собственностью владельца квартиры, у которого он снимал жилье.

Изначально Железнодорожный районный суд удовлетворил иск мужчины о возврате арестованного имущества. Однако Свердловский областной суд отменил вынесенное решение. В итоге екатеринбуржец обратился в Верховный суд России, который вынес решение в пользу мужчины. Высшая инстанция постановила, что приставы не имели права забирать унитаз и другие предметы обихода.

Служба судебных приставов проиграла суд бизнесмену Евгению Нагиеву. Брат телеведущего Нагиева добился компенсации за испорченный отпуск.