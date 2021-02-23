Работники компаний ритуальных услуг устроили поножовщину и перестрелку в Ленобласти

Санкт-Петербург, 23 февраля. Правоохранители выясняют обстоятельства конфликта, который произошел между сотрудниками компаний-конкурентов, предоставляющих ритуальные услуги.

Инцидент произошел в поселке Ириновка Ленинградской области, передает источник ФАН в правоохранительных органах. По версии сотрудников полиции, на местное кладбище пришли два работника фирм, между которыми завязался конфликт. Один из них, 61-летний мужчина, использовал нож, а второй — травматический пистолет. Сделав несколько выстрелов в воздух и под ноги оппоненту, он скрылся.

Однако разборки на этом не закончились. Позднее в похоронное бюро к устроившему стрельбу нагрянул мужчина, который принялся избивать обидчика своего отца. Полицейские задержали всех участников конфликта, возбуждено дело по факту угрозы убийством.

Чемпиона России по кикбоксингу Саида Асадулаева арестовали за перестрелку в «Москва-Сити», сообщало Федеральное агентство новостей. Инцидент произошел еще в 2017 году, однако меру пресечения суд избрал только сейчас.