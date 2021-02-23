Новосибирская прокуратура сообщила о гибели троих детей при пожаре в доме

Новосибирск, 23 февраля. Трое детей могли погибнуть во время пожара в частном доме на территории города.

Представители региональной прокуратуры рассказали о последствиях пожара, который произошел в жилом доме. По их словам, в результате случившегося могли погибнуть трое детей. Сейчас эта информация проверяется. На месте ЧП работают сотрудники МЧС, они осматривают поврежденное здание на предмет нахождения там трупов подростков.

Помимо дома, где ищут тела детей, пожар бушует еще в нескольких жилых постройках, сообщили в пркоуратуре. В настоящее время спасатели продолжают борьбу с огнем.