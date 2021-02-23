Власти Украины решили провести индексацию пенсий

Киев, 23 февраля. Украинское правительство приняло постановление о дополнительных мерах социальной защиты пожилых граждан страны в текущем году.

Согласно нововведению, с 1 марта 2021 года Киев проведет индексацию пенсий. Благодаря инициативе государства, размер начислений увеличится у восьми миллионов украинцев.

«Размер пенсии повысится в среднем на 308 гривен», — передает ИА REGNUM.

Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль анонсировал внедрение накопительной пенсионной системы в текущем году. Киев ведет активную работу над этим вопросом с профильным комитетом Верховной рады. По его словам, действующая на Украине солидарная пенсионная система «исчерпывает себя».

Украинцам рассказали о предстоящем сокращении размера пенсионных начислений к 2055 году. Ситуацию может спровоцировать демографический кризис, считает министр социальной политики Марина Лазебная.