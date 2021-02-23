Анна Нетребко раскритиковала коронавирусное требование театров

Москва, 23 февраля. Российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко назвала «псевдозащитой» требование театров выступать в медицинских масках во время пандемии коронавируса.

Обладательница лирико-драматического сопрано не согласна с условием, которое вынуждены соблюдать артисты, работающие в пандемию COVID-19. Она категорически отказывается выходить на сцену в медицинской маске, о чем заявила в личном блоге в Instagram. С Нетребко согласен ее муж, азербайджанский тенор Юсиф Эйвазов. Он поддержал супругу в комментариях.

Нетребко считает требование выступать в масках «преступлением против здоровья». По ее словам, пение в средствах индивидуальной защиты вредно для сердца, голосовых связок и легких. При этом звезда понимает, что театры вынуждены выдвигать подобные условия, поскольку пытаются продолжать работу во время пандемии.

«Я персонально отказываюсь от таких условий и протестую», — пишет оперная дива.

Ранее профессиональный стилист Руслан Громов раскритиковал образ оперной звезды. Сильно похудевшая Нетребко похвасталась в соцсети провокационным нарядом: черное платье-бюстье, из-под которого выглядывал кружевной бюстгальтер.