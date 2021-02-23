В ресторане Пекина прогремел мощный взрыв

Пекин, 23 февраля. Взрыв прогремел в одном из пекинских ресторанов. Инцидент произошел 23 февраля, в 8:15, в заведении, которое расположено на Xirongxian Hutong.

Кадры с места происшествия уже появились в Сети. На записи видно, что территория вокруг ресторана оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. На место взрыва прибыли сотрудники экстренных служб. Часть здания обрушилась после взрыва, вокруг разбросаны обломки.

В настоящее время ничего неизвестно о погибших или пострадавших. Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Несколько дней назад мощный взрыв прогремел на территории Новой Москвы. По информации источника ФАН в экстренных службах, взорвался резервуар с топливом.