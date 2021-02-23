Украинское предприятие представило РЛС «Снов» для обнаружения дронов

Киев, 23 февраля. Частная холдинговая компания «Укрспецтехника», которая входит в состав «Лиги оборонных предприятий Украины», представила образец радиолокационной станции «Снов».

На сегодняшний день Вооруженные силы Украины техникой такого класса не располагают. Впервые малогабаритная радиолокационная система «Снов» для обнаружения беспилотников была представлена в ходе съемок программы телеканала Security Talks. Съемки велись на территории предприятия «Укрспецтехника».

Как отметил заместитель главы правления ХК «Укрспецтехника» Михаил Прохоренко, РЛС «Снов», работающая на дистанционном управлении, может выявлять воздушные, наземные и надводные цели на расстоянии до 60 километров и высоте до шести километров. Эта техника способна выявлять беспилотники, в том числе и на малых высотах.

Как сообщает «Утро.ру», Турция перебросила своих военных специалистов на Украину. Они будут заниматься обучением военнослужащих ВСУ эксплуатации беспилотников Bayraktar турецкого производства. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что киевские власти обсуждают с Турцией закупку партии беспилотников данного типа.