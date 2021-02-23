Сергей Пенкин рассказал, как проходила его служба в армии

Москва, 23 февраля. Известный российский певец и композитор Сергей Пенкин в беседе с ФАН рассказал о том, зачем решил пойти в армию и что дали ему годы службы.

По словам музыканта, служба в армии была его осознанным решением.

«Самое интересное в моей службе — это то, что я пошел в армию сам, — сообщил он. — Потому что я думал, что через армию выйду на большую сцену. Так хотелось, и поэтому я пошел в армию и попал в учебку».

Собеседник ФАН отметил, что на протяжении всей службы он был связан с музыкой.

«Я отучился в учебке и потом попал в оркестр, — сказал певец. — Пока я служил в оркестре, занимался вокалом сам с собой все то время, что провел в армии. И потом после армии поступал дальше в Гнесинку».

Сергей Пенкин служил в Советской армии с 1979 по 1981 год. Он также подавал рапорт о переводе в Афганистан, но получил отказ.

Ранее Сергей Пенкин в свой 60-летний юбилей признался ФАН, что у него была возможность получить итальянское или американское гражданство, но артист отказался из-за патриотических чувств к Родине.