Вооруженный пистолетом «сотрудник ТСЖ» изнасиловал девушку под Петербургом

Санкт-Петербург, 23 февраля. Сотрудники полиции задержали мужчину, который, представившись «сотрудником ТСЖ», проник в квартиру и изнасиловал 16-летнюю девушку в городе Коммунар.

Выяснилось, что 39-летний безработный мужчина попал в дом, где проживала потерпевшая, под предлогом утечки газа. Угрожая пистолетом, он изнасиловал ее и скрылся, передает источник ФАН. Об инциденте сообщила 12-летняя сестра жертвы.

Возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса РФ, предусматривающим наказание за изнасилование, насильственные действия сексуального характера, а также нарушение неприкосновенности жилища. Известно также, что подозреваемый был ранее судим за грабеж. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Подросток изнасиловал трехлетнего мальчика под Петербургом, сообщало ранее Федеральное агентство новостей. Подозреваемый и его жертва жили в приемной семье.