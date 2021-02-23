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Серябкина впервые показала мужа поклонникам

«Он все сделал как надо»: Серябкина впервые показала мужа поклонникам

Москва, 23 февраля. Популярная российская певица Ольга Серябкина не любит показывать своего супруга в соцсетях, пишет Teleprogramma.pro.

Отвечая на вопросы поклонников в своем Instagram, певица размещала ответы в сторис. Один из вопросов касался личного счастья. 

«Ты счастлива в браке? Как тебе в роли жены?», — спросил поклонник. 

«Я действительно чувствую себя счастливой, но точно штамп в паспорте это не определяет», — ответила Серябкина.

«Муж тебе делал предложение? Или вы просто решили пожениться?» — спросил звезду еще один из пользователей.

«Он все сделал, как надо», — лаконично ответила Ольга Серябкина.

Ольга Серябкина попросила будущего супруга помочь ей с сольным проектом, после чего у них закрутился роман, переросший в серьезные отношения и свадьбу. Муж певицы более десяти лет прожил в Вене и считает Австрию своей второй родиной.

Долгое время о личной жизни Ольги Серябкиной никакой информации в прессе не было. Девушка старалась хранить в секрете все, что не относится к творческой деятельности. Долгое время никто не слышал ни о каких романах певицы, а на вопросы прессы она отвечала уклончиво. 

Большинство журналистов чаще предполагали, что сердце девушки свободно. Певица и правда долгое время посвящала всю себя карьере и не смотрела на мужчин. Она часто была на гастролях и редко оставалась дома, на светские мероприятия Ольга приходила одна или в сопровождении коллег. 

Ранее ФАН писал о свадьбе певицы в Альпах. 

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