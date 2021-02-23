Серябкина впервые показала мужа поклонникам

Москва, 23 февраля. Популярная российская певица Ольга Серябкина не любит показывать своего супруга в соцсетях, пишет Teleprogramma.pro. Отвечая на вопросы поклонников в своем Instagram, певица размещала ответы в сторис. Один из вопросов касался личного счастья. «Ты счастлива в браке? Как тебе в роли жены?», — спросил поклонник. «Я действительно чувствую себя счастливой, но точно штамп в паспорте это не определяет», — ответила Серябкина.

«Муж тебе делал предложение? Или вы просто решили пожениться?» — спросил звезду еще один из пользователей. «Он все сделал, как надо», — лаконично ответила Ольга Серябкина.

Экс-участница группы «Серебро» вышла замуж в прошлом году. Венчание и праздник прошел в Австрии. О своем избраннике, певица практически не рассказывает. Известно лишь, что его зовут Георгий и он работает в нескольких сферах сразу. Основные направления его деятельности — шоу-бизнес, высокие технологии и нейросети.

Ольга Серябкина попросила будущего супруга помочь ей с сольным проектом, после чего у них закрутился роман, переросший в серьезные отношения и свадьбу. Муж певицы более десяти лет прожил в Вене и считает Австрию своей второй родиной.

Долгое время о личной жизни Ольги Серябкиной никакой информации в прессе не было. Девушка старалась хранить в секрете все, что не относится к творческой деятельности. Долгое время никто не слышал ни о каких романах певицы, а на вопросы прессы она отвечала уклончиво.

Большинство журналистов чаще предполагали, что сердце девушки свободно. Певица и правда долгое время посвящала всю себя карьере и не смотрела на мужчин. Она часто была на гастролях и редко оставалась дома, на светские мероприятия Ольга приходила одна или в сопровождении коллег.

Ранее ФАН писал о свадьбе певицы в Альпах.