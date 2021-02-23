Рогозин записал видеопоздравление с Днем защитника Отечества

Москва, 23 февраля. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что современные ракетные вооружения России могут дать ответ любому агрессору.

Рогозин записал видеопоздравление на космодроме Восточный, который он назвал самым новым, самым красивым и современным.

«Здесь работают тысячи людей, которые обеспечивают пуски ракет космического назначения. Это тоже защитники отечества, потому что понятно, что сегодня защита нашего отечества — это вопрос в том числе и наших ракетных вооружений», — заявил он.

Рогозин напомнил, что ракеты космического назначения выполняют важную роль в жизни государства, потому что выводят на орбиту спутники как социально-экономического, так и военного назначения.

«Искренне поздравляю всех тех, с кем мне суждено работать вместе, многие из них являются выходцами из Вооруженных сил РФ, из Космических войск. Я сегодня поздравляю наших гражданских специалистов, они такие же защитники отечества», — говорится в поздравлении.

Ранее сообщалось, что праздничный салют ко Дню защитника Отечества состоится в Москве на нескольких площадках. Кроме того, Российское движение школьников (РДШ) по традиции подготовило обширную праздничную программу к 23 Февраля, пишет «Утро.ру».