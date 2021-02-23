Лазарев случайно показал болевшего за него на «Танцах со звездами» мужчину

Москва, 23 февраля. Популярный певец Сергей Лазарев нечаянно показал мужчину, который поддерживал его за кулисами шоу «Танцы со звездами».

Исполнитель, выступавший в паре с танцовщицей Екатериной Осиповой, смог завоевать победу в только что завершившемся сезоне проекта. В своих Instagram Stories Лазарев показал, как радуется триумфу за кулисами. В кадр случайно попал друг и коллега певца Алекс Малиновский. Он сидел на диване вместе с сыном Сергея Лазарева.

Поклонники давно подозревают, что Лазарева с Малиновским связывают не просто дружеские отношения. Например, в январе они отдыхали вместе на Бали. Друзья даже арендовали одну виллу на двоих, но уединиться на ней так и не смогли из-за прозрачных стен. Кроме того, окна здания выходили на стройку, на которой постоянно шли работы.

Одним из главных конкурентов Лазарева на шоу «Танцы со звездами» стал рэпер Давид Манукян, более известный под псевдонимом Дава. В финале проекта он заслужил восхищение судей.