В ДНР сообщили об обстреле Старомихайловки со стороны ВСУ

Донецк, 23 февраля. Украинские военные обстреляли из минометов поселок Старомихайловка, что находится на западной окраине Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Как добавили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, обстрел ВСУ вели со своих позиций в окрестностях Красногоровки.

«Выпущено четыре мины калибром 82 миллиметра, также применялся крупнокалиберный пулемет», — сказал представитель ДНР в СЦКК.

Информации о жертвах и разрушениях пока нет.

Гражданская война в Донбассе продолжается с апреля 2014 года. После государственного переворота на Украине Луганская и Донецкая народные республики объявили о независимости. В ответ Киев начал военную операцию против своих же граждан.

Эксперты предрекают, что Украина может потерять Донбасс в случае очередной эскалации конфликта, передает Утро.ру. Вашингтон продолжает оказывать Киеву военно-техническую помощь, ранее сообщало Федеральное агентство новостей.