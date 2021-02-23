Российское посольство в Вашингтоне выразило соболезнования американцам

Вашингтон, 23 февраля. Количество американцев, умерших от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, достигло полумиллиона.

Президент США Джозеф Байден в понедельник объявил в США пятидневный общенациональный траур по жертвам пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране. Российские дипломаты решили выразить солидарность с американским народом. В знак соболезнования они приспустили флаг над посольством России в Вашингтоне.

Федеральное агентство новостей со ссылкой на данные Университета Джона Хопкинса сообщило, что за время пандемии в США коронавирусной инфекции заболели более 28 миллионов человек. Количество смертей от осложнений превысило потери страны во Второй мировой, Корейской и Вьетнамской войнах.