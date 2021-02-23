Компания «ТГК-2» требовала через суд взыскать с «Архоблэнерго» почти 221 млн рублей

Архангельск, 23 февраля. Компания «ТГК-2» под руководством Надежды Пинигиной требовала через суд взыскать почти 221 млн рублей с «Архоблэнерго» Валерия Заикина, сообщил источник ФАН.

Такую огромную сумму (220 млн 916 тыс. 241 рубль и 21 копейка) «Архоблэнерго» якобы накопило в течение двух лет за предоставленные уголь, дизельное топливо, мазут и каменный уголь. И это помимо убытков в 290 миллионов и кредиторских долгов на миллиард рублей.. По предварительным данным, судебный иск был одним из шагов для банкротства «Архоблэнерго».

Сам Валерий Заикин был арестовал накануне по делу о злоупотреблениях полномочиями и уклонении от налогов. В рамках того же уголовного дела была арестована и Надежда Пинигина. Оба пробудут в СИЗО до 17 апреля.

Следователи полагают, что с 2018 по 2020 год подозреваемые систематически превышали полномочия и создали угрозу энергетической безопасности Архангельской области. «Архоблэнерго» был причинен материальный ущерб на сумму почти 350 миллионов рублей.