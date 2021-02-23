Большинство школьников в России считают своими героями маму и папу

Москва, 23 февраля. Российские школьники рассказали, кого они считают героями. На первом месте оказались родители, вторую строчку заняли персонажи кино и мультфильмов.

Большинство опрошенных учащихся общеобразовательных заведений на вопрос «кто твой герой?» называли своих пап, мам, дедушек, бабушек и друзей. Такой вариант выбрали 26,2% школьников. Второе место оказалось у персонажей мультфильмов и кино. Железного Человека, Наруто и Человека-паука назвали 10,1% юных респондентов.

Герои Великой Отечественной войны и военные вдохновляют 5,4% опрошенных. Еще 3% своим примером считают космонавта Юрия Гагарина. Также 2,4% школьников назвали героями медиков, а 2,1% — работников МЧС и полицейских. За спортсменов и иностранных актеров проголосовали 2% респондентов. Примерно для 1% примером являются учителя. При этом 23,4% опрошенных не назвали своих героев.

До этого пользователи Сети в честь Дня защитника Отечества составили рейтинг наиболее храбрых и мужественных персонажей из знаменитых сериалов. Первое место занял Рагнар из «Викингов».