Сезонный фактор повысит шансы рубля на укрепление

Москва, 23 февраля. Российская валюта может вернуть часть утраченных позиций в среднесрочной перспективе, считают аналитики инвесткомпании BCS Express.

Нынешняя неделя началась с ослабления рубля, несмотря на позитивную динамику цен на нефть и индекса ОФЗ RGBI. Индекс доллара укрепился, оказывая давление на курсы валют развивающихся рынков, а участники рынка продолжают оценивать ухудшение прогнозов по рублевой инфляции от Банка России. Техническая картина указывает на сохранение потенциала для подорожания доллара в районе 76–76,5 рубля.

Однако в BCS Express напомнили, что статистически рубль входит в сезонно благоприятный для себя период. С февраля по апрель курс отечественной валюты повышался в 60% случаев, поэтому и сейчас нельзя исключать аналогичного сценария.

Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич ранее подтвердил, что рубль на предыдущей неделе не смог воспользоваться благоприятной конъюнктурой рынка нефти. По его мнению, в течение недели-двух курс европейской валюты способен подняться в область 92 рублей, а доллар может вернуться к диапазону 75−76 рублей. Об условиях для падения денежной единицы США до 30 рублей за доллар рассказало издание «ФедералПресс».