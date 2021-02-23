Трое украинских военных погибли при пожаре в Донбассе

Донецк, 23 февраля. Трое военнослужащих ВСУ погибли при пожаре в блиндаже. Их тела обнаружили при разборе завалов.

Прибывшие на место спасатели потушили огонь и приступили к поиску тел. На месте нашли два трупа. Еще один боец был доставлен в больницу с ожогами 90% тела, но спустя два дня он скончался от полученных ран.

После произошедшего военная служба правопорядка Вооруженных сил Украины проводит проверку, сведения внесены в единый реестр досудебных расследований. Трупы отправлены на экспертизу.

Украинские военнослужащие обнаружили труп сослуживца в занесенном снегом автомобиле в Донбассе, сообщал ФАН. Тело солдата ВСУ нашли в районе населенного пункта Ломакино.