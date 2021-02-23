В Красноярском крае обнаружен новый источник антибиотиков

Красноярск, 23 февраля. Ученые из России и Германии нашли новый источник антибиотиков в пещере «Большая Орешная» в Красноярском крае, сообщил глава Манского района Артем Черных.

Специалисты обнаружили в водах подземного озера и в субстанции под названием «лунное молоко» десять новых штаммов актинобактерий. Они оказались способны вырабатывать более 120 соединений, 100 из которых ранее не были известны.



Ученые понаблюдали за найденными актинобактериями и выяснили, что выделяемые ими вещества угнетают процессы жизнедеятельности грибов и бактерий, тем самым препятствуя их росту и размножению. Ведущий специалист НИИ биологии Иркутского государственного университета Денис Аксенов-Грибанов отметил, что на данный момент уже успешно протестировали действие новых веществ в борьбе с кишечной палочкой и грибковыми заболеваниями.

Эти бактерии имеют важное клиническое значение для борьбы с патогенными микроорганизмами, которые устойчивы к большинству известных антибиотиков. Специалисты продолжат исследование нового источника антибиотиков.

ФАН ранее писал, что мед обошел антибиотики в списке самых эффективных средств в борьбе с простудой. Также мед снижает частоту и тяжесть кашля.

Как пишет «Ридус», лечение детей антибиотиками в течение 14 дней после рождения приводит к снижению веса и роста у мальчиков до шести лет. При этом на девочек антибиотики подобным образом не подействовали.