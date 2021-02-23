Шойгу поздравил ветеранов и действующих военных с 23 февраля

Москва, 23 февраля. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поздравил с Днем защитника Отечества ветеранов и действующих военнослужащих.

Глава Минобороны РФ подчеркнул, что праздник 23 февраля олицетворяет героические страницы ратной летописи России.

«В этот день мы чествуем всех, кто служил и служит, кто воевал за свободу и независимость Родины, преклоняем голову перед памятью тех, кто не вернулся с полей сражений. Особых слов благодарности и уважения заслуживают ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, поколение победителей, спасших страну и мир от нацизма», — написал Шойгу в поздравительном приказе.

Глава оборонного ведомства Российской Федерации также напомнил, что подвиг ветеранов всегда будет примером самоотверженности, мужества. Российские военнослужащие сейчас осваивают современную технику, постоянно совершенствуют свои навыки и обеспечивают укрепление обороноспособности страны.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам в День защитника Отечества.