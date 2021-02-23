Подросток изнасиловал трехлетнего приемного брата под Петербургом

Санкт-Петербург, 23 февраля. Маленький ребенок стал жертвой изнасилования в поселке Тельмана, на него напал 13-летний подросток. О случившемся в полицию сообщил опекун детей.

По данному факту возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Установлено, что 13-летний мальчик, изнасиловавший малыша, состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Подростка задержали и направили в психиатрическое отделение больницы.

Ранее ФАН сообщал о жестком изнасиловании семилетнего ребенка-инвалида, которое совершил подросток в Киеве. Преступник приходился мальчику родным дядей.