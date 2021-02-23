Вакцину от коронавируса могут использовать для создания лекарства от рака

Вашингтон, 23 февраля. Лекарство против рака могут начать разрабатывать на основе вакцины от коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли американские медики.

Препарат для борьбы с COVID-19 стимулирует иммунную систему организма, поэтому технология его создания может лечь в основу лекарства от онкологических заболеваний. Эффективное средство от рака подразумевает работу сразу по нескольким направлениям.

Такому лекарству необходимо обучить иммунную систему распознавать раковые клетки, что поможет противодействию болезни или активной борьбе со злокачественными опухолями. Для этого специалисты предлагают использовать метод мессенджерной РНК, что может сделать препарат для лечения рака универсальным для любых видов заболевания.

Лекарство будет доставлять в опухолевые клетки мРНК, так что будут выделяться белки, стимулирующие иммунитет бороться с опухолями. Кроме того, мРНК может доставляться в иммунные клетки, что в итоге поможет им научиться искать и уничтожать опухоли.

Американские врачи также определили ряд неожиданных симптомов появления онкологического заболевания, на которые пациенты редко обращают внимание. Например, проблемы с глотанием или отвисшие веки.