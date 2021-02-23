Молодую волгоградку задержали за секс с сыном-подростком

Волгоград, 23 февраля. Сотрудники полиции задержали женщину, подозреваемую в интимной близости со своим сыном-подростком. Теперь ей грозит до четырех лет лишения свободы.

Скандальная история произошла в Урюпинском районе Волгоградской области. Выяснилось, что волгоградка снимала происходящее на видео. Местные жители, которые узнали об аморальном поведении женщины, пожаловались в правоохранительные органы.

Со слов соседей, супруг женщины вернулся после войны в Чечне и много выпивал. Обделенная мужским вниманием, она стала приставать к собственному ребенку. На мать завели уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Ей назначена психиатрическая экспертиза.

Суд в Курской области вынес приговор мужчине, который дважды изнасиловал девочку-инвалида, сообщал телеканал «360». Обвиняемый частично признался в содеянном.