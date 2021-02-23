Москва и Эр-Рияд расходятся во взглядах по сделке ОПЕК+

Москва, 23 февраля. Саудовская Аравия общалась с некоторыми странами сделки ОПЕК+ по условиям ее продолжения в апреле. Позиции королевства и России пока не сходятся.

Саудиты намерены настаивать на сохранении актуальных объемов производства и в ходе предстоящего заседания планируют призвать к осторожному подходу. Однако их позиция не совпадает с российской, что вызывает обеспокоенность Эр-Рияда, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в делегации альянса. При этом КСА пока не намерено предложить дополнительно сократить нефтедобычу в феврале-марте на один млн баррелей в сутки.

«Но было отчетливое понимание того, что Эр-Рияд будет жестко настаивать на своей позиции», — отметил источник издания.

На фоне пандемии COVID-19, участники соглашения ОПЕК+ сократили объем добычи сырья с мая 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки. После улучшения ситуации страны начали постепенно наращивать объемы производства.

Мировой рынок сырья может прочувствовать на себе последствия энергокризиса в США. Сбои с поставками нефти уже спровоцировали подорожание ресурса на спотовом рынке в Европе.