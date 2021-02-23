Всероссийская экоакция «Деревья круче носков» прошла в День защитника Отечества

Москва, 23 февраля. В День защитника Отечества российские экоактивисты провели необычную акцию с комичным названием «Деревья круче носков». Суть ее заключается в том, чтобы предложить девушкам порадовать своих мужчин не банальной парой носков, гелем для душа или дезодорантом, а сертификатом на высадку настоящих деревьев. Подробностями необычной экоакции с ФАН поделилась координатор проекта «Посади лес» Руниза Сибгатуллина.

«Эта идея зародилась еще несколько лет назад. Каждый год она заходит очень хорошо, причем подарки не ограничиваются только 23 Февраля. Аналогичная акция будет проведена и 8 Марта. К слову, в преддверии женского праздника подарок в виде высадки деревьев выбирают гораздо чаще», — сообщила собеседница.

В погоне за желанием удивить родных и близких любой может приобрести несколько растений, которые будут высажены активистами российского движения «ЭКА». За покупку деревьев всем выдается подарочный сертификат, на котором написано поздравление для человека, от имени которого будет восстанавливаться участок леса.

«Каждый год деревья высаживаются в разных регионах. В прошлом году, например, мы посадили 14 тысяч деревьев: 10 тысяч — в Башкирии, 4 тысячи — в Ленинградской области. Причем все эти растения были куплены в качестве подарков на праздники. Кто-то покупает одно дерево, кто-то — 10, а некоторые и все 100», — резюмировала Руниза Сибгатуллина.

Ранее ФАН сообщал, что около 130 человек в Красногорске массово облились ледяной водой в День защитника Отечества.