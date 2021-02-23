Первую партию российского «Спутника V» доставили в Мексику

Мехико, 23 февраля. Мексика получила первую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Теперь ее будут использовать в стране для вакцинации пожилых граждан.

Самолет, доставивший партию российского препарата, приземлился в международном аэропорту Мехико вечером в понедельник. В состав делегации, встретившей груз, вошли представители властей и сотрудники посольства РФ, пишет ТАСС.

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард поблагодарил президента России Владимира Путина за начало поставок «Спутника V» в латиноамериканскую страну. По его словам, дружба между двумя странами становится все крепче.

«Спасибо президенту Владимиру Путину, главе МИД Сергею Лаврову, послу [РФ в Мексике] Виктору Коронелли за то, что они помогли сделать возможным прибытие вакцин «Спутник V» в нашу страну», — заявил Эбрард.

Отмечается, что первая партия из 200 тыс. доз вакцины была получена в результате недавнего разговора между президентами Обрадором и Путиным. Прививочная кампания с использованием "Спутника V" начнется в Истакалько, Тлауак и Сочимилько уже 24 февраля.

Российские ученые выяснили, что влияет на тяжелое протекание COVID-19. Для этого они проанализировали генотипы более 100 пациентов, перенесших коронавирус, и более 400 генотипов здоровых людей.