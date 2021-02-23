Пензенские подростки-вандалы изуродовали лифт с помощью молотка и попали на видео

Пенза, 23 февраля. Лифт одной из многоэтажек города Пензы стал жертвой противоправных действий трех несовершеннолетних хулиганов, вооруженных молотком и гвоздем. Запись с установленной внутри камеры видеонаблюдения была опубликована в одной из местных групп соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что в лифте находилось трое подростков, один из которых с помощью столярного инструмента и обыкновенного гвоздя ломает кнопки для выбора этажа. Позже он замечает камеру видеонаблюдения, которая выходит из строя после нескольких ударов молотком.

Корреспонденту ФАН удалось связаться с председателем дома, пострадавшего от действий хулиганов. Он сообщил, что вопрос удалось решить без обращения в правоохранительные органы.

«Они пришли ко мне с родителями, извинились за содеянное. Сошлись на том, что родители оплатят новую камеру в лифт, которую их дети сломали молотком», — рассказал собеседник.

Ранее ФАН сообщал, что в Пензе директор школы написала заявление в полицию с просьбой проверить репосты ученицы на предмет наличия признаков экстремизма.