Объявивший голодовку руководитель фракции КПРФ в Пензе заявил об ухудшении здоровья

Пенза, 23 февраля. После трехдневного голодания руководитель фракции КПРФ в Пензенской городской думе Александр Смирнов заявил об ухудшении самочувствия. Соответствующей информацией в личном Telegram-канале поделился один из его ближайших соратников, координатор общественной организации «Левый Фронт» по ПФО Сергей Падалкин.

«Состояние здоровья Александра, который третьи сутки держит сухую голодовку в спецприемнике для административно осужденных, резко ухудшилось. Администрация спецприемника утверждает, что за его состоянием следит врач», — сообщил Сергей Падалкин.

Напомним, что Александр Смирнов был задержан 19 февраля за призывы к участию в несанкционированной акции, организованной региональным отделением КПРФ. После составления протокола по статье 20 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» ему было назначено наказание в виде ареста. С вечера 20 февраля он отказался от приема пищи.

22 февраля одно из основных требований депутата было исполнено — к нему допустили Уполномоченную по правам человека в Пензенской области Елену Рогову. Она попросила Александра Смирнова прекратить голодовку и не испытывать на прочность свой организм. Осужденный просьбу не удовлетворил, сославшись на остальные требования, а именно — пересмотр результатов суда и обеспечение его участия в очередной сессии Пензенской городской думы.

Ранее ФАН сообщал, что молодой пензенский депутат назвал причиной бедности самих бедных, обвинив их в скудоумии и вечном недовольстве.