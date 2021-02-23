Ученые из России выяснили, что влияет на тяжесть протекания COVID-19

Москва, 23 февраля. Российские ученые из НИУ «Высшая школа экономики» первыми в мире выяснили, что влияет на тяжелое протекание коронавирусной инфекции.

Для этого они проанализировали генотипы более 100 пациентов, перенесших COVID-19, и более 400 — здоровых людей из контрольной группы. В результате проведенных исследований оказалось, что вариации в генах из семейства HLA играют ключевую роль в работе Т-клеток и всей системы приобретенного иммунитета. Именно они сильно влияют на характер течения COVID-19.

По словам специалистов, набор из шести молекул человеческого лейкоцитарного антигена класса I (HLA-I) уникален для каждого человека. Он передается по наследству, в результате чего способность быстро обнаруживать вирусы во многом определяется генетикой.

Так, если данный набор хорошо обнаруживает вирусные частицы, то иммунные клетки сразу находят и уничтожают их. А если у человека генный набор плохо справляется с таким обнаружением, то, скорее всего, у человека коронавирус будет протекать в тяжелой форме.

Всемирная организации здравоохранения призвала страны провести массовую вакцинацию в связи с угрозой новых штаммов коронавируса. Эксперты уверены, что промедление в вакцинации способно спровоцировать развитие новых мутаций.