Омский живодер расстрелял собаку во дворе

Омск, 23 февраля. Неизвестный жестоко убил дворовую собаку в Омске. Пса с ранениями обнаружили жильцы дома.

Собаку по кличке Найда обнаружили без признаков жизни во дворе вечером 21 февраля. На ее теле была видна рана, напоминающая отверстие от пули. По предварительным данным, животное стало жертвой неизвестного стрелка.

Следователи будут разбираться в обстоятельствах убийства. Также объявлен розыск очевидцев происшествия. Пес был бездомным, его часто подкармливали местные жители. Они пожелали, чтобы виновника в убийстве собаки наказали.

В областном городе Балтийске местные жители жалуются на неизвестного, который стреляет по кошкам и собакам из пневматического ружья. Из-за стрелка пострадал кот.