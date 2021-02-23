В Австралии Facebook отменит ограничения новостного контента

Канберра, 23 февраля. Руководство социальной сети Facebook согласилось отменить все ограничения новостного контента в Австралии. Власти пошли на уступки для восстановления совместной работы.

Австралийский парламент готовится к принятию Кодекса о ведении переговоров между СМИ и мировыми цифровыми платформами. Весной прошлого года правительство страны внесло на рассмотрение документы, летом осуждение было прекращено. Сейчас законопроект находится на финансовой экспертизе в Министерстве финансов Австралии.