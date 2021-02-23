Селезнева заявила, что расставание с Мироновым сломало жизнь Градовой

Москва, 23 февраля. Расставание с актером Андреем Мироновым стало настоящей трагедией для звезды «Семнадцати мгновений весны» Екатерины Градовой, рассказала актриса Наталья Селезнева.

Селезнева, которая работала вместе с Градовой, помнит ее как мягкого и тактичного человека с легким характером. По словам актрисы, с ее коллегой всегда было приятно работать. Однако разрыв с первым мужем негативно сказался на Градовой.

«Я думаю, что разрыв с Андреем Мироновым, когда он ушел от нее, сломал ее. Как веточку сломал и сразу. Да, любовь к нему пересилила все остальное и, я уверена, поломала ее жизнь», — рассказала Селезнева.

Артистка отметила, что в день свадьбы с Мироновым Градова была крайне счастлива, а после расставания с ним — наоборот. В тот период исполнительница роли радистки Кэт не могла говорить в гримерке ни о чем другом, кроме бывшего мужа.

«От нее прямо шла какая-то беспомощность. Она так его любила, и это была любовь, которая испепеляет», — подчеркнула Селезнева в беседе с «МК».

Градова и Миронов были женаты пять лет. В браке у них родилась дочь Мария, которая впоследствии тоже стала актрисой. Андрей Миронов скончался в 1987 году, и бывшая супруга общалась с ним до самой его смерти.

Сама Екатерина Градова умерла 22 февраля 2021 года на 75-м году жизни. К смерти артистки привел инсульт. Актрису похоронят на Троекуровском кладбище.