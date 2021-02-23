Израильские врачи предупредили об опасности мутировавшего штамма коронавируса

Реховот, 23 февраля. Британский и южноафриканский штаммы коронавируса оказались более устойчивыми к вакцинам. Они могут повторно заразить человека, если он не соблюдает меры профилактики.

Профессор Эран Сегал из израильского Института им. Вейцмана рассказал об эффективности вакцин при заражении отдельными штаммами коронавируса. Об этом сообщает газета «Маарив».

По словам ученого, недавно возникшие в Великобритании и странах Южной Африки мутации коронавируса хуже поддаются профилактике посредством вакцинации. Противокоронавирусные препараты оказывают лишь частичный эффект в случае заражения южноафриканским штаммом и способны повторно запускать процесс заболевания. Ученый рекомендует не терять бдительности и соблюдать меры профилактики, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. В частности, необходимо соблюдать масочный режим, мыть руки, соблюдать правила социального дистанцирования. Врач утверждает, что на сегодняшний день нет подтвержденных данных об эффективности препаратов при заражении мутировавшими штаммами коронавируса.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поручил проанализировать эффективность отечественных вакцин на эффективность при заболевании британским и южноафриканским штаммами. Отчет должен быть предоставлен главе государства до 15 марта.