В Якутии три человека погибли при пожаре в жилом доме

Якутск, 23 февраля. Жертвами пожара в многоквартирном доме в городе Нюрба стали три человека, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.

Во время ликвидации возгорания спасатели обнаружили и эвакуировали без сознания троих человек. Несмотря на все усилия медиков, спасти их не удалось. В тушении пожара было задействовано 11 человек личного состава и три единицы спецтехники. Дознаватели МЧС, следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

Двое взрослых и двое детей погибли в крупном пожаре в подмосковной деревне Пешково, сообщало РИАМО. Деревянный дом, в котором они жили, выгорел полностью. Прокуратура назначила проверку.