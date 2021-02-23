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Депутат Госдумы назвал причину небоеспособности единственного фрегата ВМС Украины

Депутат Госдумы назвал причину небоеспособности единственного фрегата ВМС Украины

Москва, 23 февраля. Отсутствие боеспособности украинского фрегата «Гетман Сагайдачный» депутат Госдумы Дмитрий Белик объяснил следствием коррумпированности властей и их надеждами на подарки от НАТО.

Ранее украинский военный эксперт Тарас Чмут объяснил отсутствие боеспособности фрегата ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» и его редкие выходы в море отсутствием ремонта и модернизации. Соответствующее заявление Чмут опубликовал в своем аккаунте в Facebook.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик отметил, что на протяжении последних шести лет киевская власть не вспоминала о собственном вооружении, используя вместо нее списанную технику НАТО, сообщает РИА Новости.

«Скажем прямо, им выгодно принимать американский хлам — ведь это бесплатно, а ремонт кораблей влетит в копеечку. Вот поэтому и незавидная судьба украинского флагмана, его в скором времени сместят с пьедестала пусть и такие же небоеспособные, но зато дармовые корабли от Альянса», — утверждает Белик.

Он предположил, что деньги для украинского флагмана все же выделят, но только с той целью, чтобы в дальнейшем их распределить между чиновниками и всеми причастными.

«И в итоге пойдет от старости ко дну «Гетман Сагайдачный», потому то забыт и брошен своим верховным командованием», — добавил депутат Госдумы.

О качестве списанных кораблей, поставляемых Украине, говорили ранее и в США. Один из американских адмиралов признал переданные Украине катера Mark VI негодными для войны с Россией, сообщает Федеральное агентство новостей. Однако такие новости не помешали Киеву провести совместные военные учения ВМС Украины и США в Черном море, пишет RT.

 

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