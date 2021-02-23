Депутат Госдумы назвал причину небоеспособности единственного фрегата ВМС Украины

Москва, 23 февраля. Отсутствие боеспособности украинского фрегата «Гетман Сагайдачный» депутат Госдумы Дмитрий Белик объяснил следствием коррумпированности властей и их надеждами на подарки от НАТО.

Ранее украинский военный эксперт Тарас Чмут объяснил отсутствие боеспособности фрегата ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» и его редкие выходы в море отсутствием ремонта и модернизации. Соответствующее заявление Чмут опубликовал в своем аккаунте в Facebook.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик отметил, что на протяжении последних шести лет киевская власть не вспоминала о собственном вооружении, используя вместо нее списанную технику НАТО, сообщает РИА Новости.

«Скажем прямо, им выгодно принимать американский хлам — ведь это бесплатно, а ремонт кораблей влетит в копеечку. Вот поэтому и незавидная судьба украинского флагмана, его в скором времени сместят с пьедестала пусть и такие же небоеспособные, но зато дармовые корабли от Альянса», — утверждает Белик.

Он предположил, что деньги для украинского флагмана все же выделят, но только с той целью, чтобы в дальнейшем их распределить между чиновниками и всеми причастными.

«И в итоге пойдет от старости ко дну «Гетман Сагайдачный», потому то забыт и брошен своим верховным командованием», — добавил депутат Госдумы.

О качестве списанных кораблей, поставляемых Украине, говорили ранее и в США. Один из американских адмиралов признал переданные Украине катера Mark VI негодными для войны с Россией, сообщает Федеральное агентство новостей. Однако такие новости не помешали Киеву провести совместные военные учения ВМС Украины и США в Черном море, пишет RT.