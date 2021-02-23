Два частных дома полыхают в Новосибирске

Новосибирск, 23 февраля. Крупный пожар по повышенному номеру сложности тушат в Кировском районе Новосибирска. Возгорание произошло в частном доме, но пламя быстро перекинулось на соседнее жилое здание.

Пожарные расчеты прибыли на место ЧП в течение восьми минут. В настоящее время спасатели продолжают ликвидировать возгорания и делают все возможное, чтобы огонь не перекинулся на расположенные рядом строения, сообщили в региональном главке МЧС. Информации о пострадавших в ведомство не поступало.

Ранее ФАН сообщал о крупном пожаре в общежитии в Перми. Жертвой возгорания стал один человек. Сотрудникам МЧС удалось спасти 55 человек. Обстоятельства и причины возгорания установят дознаватели.