Скопление боевиков в Куанго и марш за мир в Банги — что произошло в ЦАР 22 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Центральноафриканской Республике (ЦАР) 22 февраля 2021 года.

После разгрома боевиков в Бамбари часть радикалов из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) отступила на юг. Главным пунктом сбора бандформирований, по всей видимости, стал приграничный город Куанго.

Местные жители в панике, они просят власти страны защитить их жизни и имущество от бандитов. По их словам, боевики совершили длительный пеший марш в эти места. Некоторые даже не зашли в сам город, а разбили лагеря в его окрестностях, не в силах идти дальше. Тем не менее на грабежи и мародерство у представителей CPC запал все же остался.

Аналогичная ситуация наблюдается и в соседних населенных пунктах: Нгадзе, Лиото, Бьянге.

RCA : retour massif et inquiétant des combattants rebelles de la CPC dans la ville de Kouango

В Нгокобо, который расположен южнее Бамбари, местные жители опознали среди боевиков бойцов из личной охраны беглого экс-президента Франсуа Бозизе. Это в очередной раз указывает на связь опального политика с CPC.

Издание Le potentiel приводит рассказ одного из пострадавших мирных граждан. По его словам, войдя в город, бандиты сразу запретили жителям свободно перемещаться. Затем последовали грабежи. У населения прежде всего изымались мобильные телефоны, ювелирные украшения и драгоценности.

Но главным опасением для граждан в Нгокобо является возможная остановка работы предприятия SUCAF — единственного производителя сахара в стране.

В интервью для Radio Ndeke Luka посол России в ЦАР Владимир Титоренко обозначил позицию Москвы относительно стабилизации обстановки в республике. Он назвал имена лидеров группировок, которые запятнали себя кровью и разбоем. Среди перечисленных оказались Франсуа Бозизе, Али Дарасса, Махамат Алькатим и Аббасе Сидик. Дипломат отметил, что все они не являются гражданами ЦАР, а после содеянного вести с ними переговоры не представляется возможным.

Те, кто совершал военные преступления, должны предстать перед судом, подчеркнул Титоренко. Он призвал членов бандформирований задержать своих лидеров, сдать их властям и сдаться самим. Только такой сценарий примирения возможен. В противном случае FACA будет вести борьбу с радикалами до полной победы.

При этом Россия поддерживает национальный диалог в Центральноафриканской Республике. Власти страны согласны, что его можно вести только с той частью оппозиции, которая не брала в руки оружие и не совершала преступлений против собственных граждан. Однако до этого необходимо решить все вопросы в сфере безопасности.

Touadera ha afirmado que no habrá dialogo alguno con los rebeldes. Esta postura ha sido respaldada por el embajador ruso, Vladimir Tittorenko, quien afirmó recientemente que no se debería dialogar ni con Bozize ni con los líderes de la CPC sino con la oposición democrática.

Бывший министр иностранных дел ЦАР Шансель Сокоде Ндегбайи арестован по делу о выдаче поддельных дипломатических паспортов. Для него это уже не первое уголовное преследование по данному обвинению. Ндегбайи арестовывали в апреле 2020 года, но тогда экс-чиновнику удалось уйти от ответственности.

«Движение за освобождение центральноафриканского народа» (MLPC) опубликовало декларацию по случаю 42-летия со дня создания своей партии. В документе заявлено, что MLPC принимает результаты президентских выборов, объявленных Конституционным судом. А также партия намерена принять участие во втором туре парламентского голосования, которое состоится 14 марта.

В Банги прошло заседание Комитета по вопросам организации инаугурации президента под председательством премьер-министра Фирмена Нгребада.

Определена дата проведения международной конференции региона Великих озер (ICGLR). Ранее считалось, что делегаты встретятся в столице Анголы в начале марта. Но в рамках беседы президента CEEAC Жилберту да Пьедаде Вериссиму и лидера Республики Конго Дени Сасу-Нгесо было объявлено, что саммит состоится 27 февраля в Луанде.

В Банги прошел межконфессиональный марш за мир. Представители разных религиозных течений, преимущественно христиане и мусульмане, вышли на улицы столицы, чтобы выразить свою поддержку действиям властей ЦАР, правительственных войск, а также их союзникам.

По предварительным оценкам, на демонстрацию вышло до четырех тысяч человек. Самыми распространенными лозунгами были: «Христиане и мусульмане вместе» и «Мы молимся о мире».

Участники марша отметили, что одной из главных целей различных группировок боевиков была попытка посеять раздор между христианами и мусульманами в ЦАР. Участники решили на личном примере доказать, что им не удалось этого добиться.

#Centrafrique #RCA



Une marche des chrétiens et des musulmans pour la paix a eu lieu à #Bangui ce week-end.



Le peuple a montré qu'ils sont unis sous les slogans « musulmans et chrétiens ensemble pour la paix » et « nous prions ensemble pour la paix » pic.twitter.com/cgbwESxxlR