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Скопление боевиков в Куанго и марш за мир в Банги — что произошло в ЦАР 22 февраля

Скопление боевиков в Куанго и марш за мир в Банги — что произошло в ЦАР 22 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Центральноафриканской Республике (ЦАР) 22 февраля 2021 года.

Скопление боевиков в Куанго и марш за мир в Банги — что произошло в ЦАР 22 февраля

Боевики бегут на юг

После разгрома боевиков в Бамбари часть радикалов из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) отступила на юг. Главным пунктом сбора бандформирований, по всей видимости, стал приграничный город Куанго.

Местные жители в панике, они просят власти страны защитить их жизни и имущество от бандитов. По их словам, боевики совершили длительный пеший марш в эти места. Некоторые даже не зашли в сам город, а разбили лагеря в его окрестностях, не в силах идти дальше. Тем не менее на грабежи и мародерство у представителей CPC запал все же остался.

Аналогичная ситуация наблюдается и в соседних населенных пунктах: Нгадзе, Лиото, Бьянге.

В Нгокобо, который расположен южнее Бамбари, местные жители опознали среди боевиков бойцов из личной охраны беглого экс-президента Франсуа Бозизе. Это в очередной раз указывает на связь опального политика с CPC.

Издание Le potentiel приводит рассказ одного из пострадавших мирных граждан. По его словам, войдя в город, бандиты сразу запретили жителям свободно перемещаться. Затем последовали грабежи. У населения прежде всего изымались мобильные телефоны, ювелирные украшения и драгоценности.

Но главным опасением для граждан в Нгокобо является возможная остановка работы предприятия SUCAF — единственного производителя сахара в стране.

Политика

В интервью для Radio Ndeke Luka посол России в ЦАР Владимир Титоренко обозначил позицию Москвы относительно стабилизации обстановки в республике. Он назвал имена лидеров группировок, которые запятнали себя кровью и разбоем. Среди перечисленных оказались Франсуа Бозизе, Али Дарасса, Махамат Алькатим и Аббасе Сидик. Дипломат отметил, что все они не являются гражданами ЦАР, а после содеянного вести с ними переговоры не представляется возможным.

Те, кто совершал военные преступления, должны предстать перед судом, подчеркнул Титоренко. Он призвал членов бандформирований задержать своих лидеров, сдать их властям и сдаться самим. Только такой сценарий примирения возможен. В противном случае FACA будет вести борьбу с радикалами до полной победы.

При этом Россия поддерживает национальный диалог в Центральноафриканской Республике. Власти страны согласны, что его можно вести только с той частью оппозиции, которая не брала в руки оружие и не совершала преступлений против собственных граждан. Однако до этого необходимо решить все вопросы в сфере безопасности.

Бывший министр иностранных дел ЦАР Шансель Сокоде Ндегбайи арестован по делу о выдаче поддельных дипломатических паспортов. Для него это уже не первое уголовное преследование по данному обвинению. Ндегбайи арестовывали в апреле 2020 года, но тогда экс-чиновнику удалось уйти от ответственности.

«Движение за освобождение центральноафриканского народа» (MLPC) опубликовало декларацию по случаю 42-летия со дня создания своей партии. В документе заявлено, что MLPC принимает результаты президентских выборов, объявленных Конституционным судом. А также партия намерена принять участие во втором туре парламентского голосования, которое состоится 14 марта.

В Банги прошло заседание Комитета по вопросам организации инаугурации президента под председательством премьер-министра Фирмена Нгребада.

Определена дата проведения международной конференции региона Великих озер (ICGLR). Ранее считалось, что делегаты встретятся в столице Анголы в начале марта. Но в рамках беседы президента CEEAC Жилберту да Пьедаде Вериссиму и лидера Республики Конго Дени Сасу-Нгесо было объявлено, что саммит состоится 27 февраля в Луанде.

Общество

В Банги прошел межконфессиональный марш за мир. Представители разных религиозных течений, преимущественно христиане и мусульмане, вышли на улицы столицы, чтобы выразить свою поддержку действиям властей ЦАР, правительственных войск, а также их союзникам.

По предварительным оценкам, на демонстрацию вышло до четырех тысяч человек. Самыми распространенными лозунгами были: «Христиане и мусульмане вместе» и «Мы молимся о мире».

Участники марша отметили, что одной из главных целей различных группировок боевиков была попытка посеять раздор между христианами и мусульманами в ЦАР. Участники решили на личном примере доказать, что им не удалось этого добиться.

Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада опубликовал на своей странице в Facebook видео, в котором жители недавно освобожденного от боевиков города Бамбари благодарят бойцов национальной армии, российских инструкторов и руандийских военнослужащих за избавление от радикалов.

Экономика

Африканский банк развития (AFDB) окажет финансовую помощь сельскохозяйственному сектору ЦАР. Сумма поддержки составит около 5,5 миллионов долларов США.

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