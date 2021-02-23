В Новосибирске на месте пожара нашли обгоревший труп

Новосибирск, 23 февраля. В Новосибирске сгорел частный дом с пристройками. При разборе завалов сотрудники МЧС обнаружили мертвого мужчину.

Дом вспыхнул на Макетной улице в Новосибирске. Огонь перекинулся на пристройки, расположенные на территории. На место выехали спасатели, которые потушили пожар за полчаса. Об этом сообщают в региональном ГУ МЧС.

По информации пользователей соцсети «ВКонтакте», хозяин жилища часто злоупотреблял спиртными напитками. Возможно, неосторожное обращение с огнем в нетрезвом состоянии и стало причиной пожара. Обстоятельства произошедшего будут выяснять специалисты.

Ранее сообщалось, что пожар унес жизнь 11-летнего мальчика в селе Сергеевка. Еще двое несовершеннолетних пострадали в результате отравления продуктами горения.