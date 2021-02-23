Sina: США сами спровоцировали Россию на создание ракетного комплекса «Сармат»

Пекин, 23 февраля. Российский межконтинентальный комплекс «Сармат» станет очередной головной болью для американских военных, считают обозреватели китайского издания Sina.

Перевод статьи китайских аналитиков приводит «ПолитРоссия».

Россия вскоре примет на вооружение стратегический комплекс «Сармат». По этому поводу в Пентагоне уже выразили обеспокоенность, так как российская армия получит оружие огромной мощи, пишут китайские обозреватели. Территории США «Сармат» способен достигнуть чуть более, чем за 10 минут.

«Не так давно президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден договорились еще на пять лет продлить действие Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). При этом американская сторона вышла из Договора по открытому небу и отказалась придерживаться ряда других международных положений», — напомнили китайские обозреватели.

Россия вынуждена направлять силы на модернизацию систем стратегического сдерживания из-за действий США. Ракетный комплекс «Сармат» сменит «Воеводу».

«Это оружие станет кошмаром для США... Ракетный комплекс может заступить на боевое дежурство уже в 2022 году», — добавили китайские эксперты.

Также отмечается, что Россия ведет разработку гиперзвуковых ракетных комплексов, которые невозможно остановить существующими системами ПРО. Как отмечают китайские обозреватели, США сами спровоцировали Россию на разработку столь мощного вооружения.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, Минобороны РФ в ближайшее время планирует начать испытания атомных подводных беспилотников «Посейдон».