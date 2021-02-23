Мужчина напал с ножом на своих родителей в Стерлитамаке

Стерлитамак, 23 февраля. Семейная драма с поножовщиной разыгралась в квартире одного из домов в Стерлитамаке. Молодой мужчина сильно напился и попытался зарезать своих родителей.

Мать и отец ушли на кухню, чтобы не провоцировать пьяного 29-летнего сына, но он все равно хотел нарваться на конфликт, отправился за ними. Там несколько раз ударил пожилую женщину по голове и ножом по руке. Отец пытался остановить его, но дебошир успел порезать ему лицо, сообщили в региональном УМВД.

Пожилые люди сбежали из квартиры и спрятались у соседей. Те, шокированные поведением сына пенсионеров, вызвали полицию. Стражей порядка пьяный хулиган встретил в одних трусах. Он сильно ругался и пытался устроить драку.

Мужчину скрутили и доставили в отдел полиции, там в отношении него составили административные протоколы по статьям «Побои» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Суд приговорил его к аресту на пять суток и штрафу в 5 тыс. рублей. Помимо этого, он стал фигурантом уголовного дела по статье «Угроза убийством».