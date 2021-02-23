Посольство РФ заявило о попытках Конгресса США вмешаться в религиозные дела в Крыму

Вашингтон, 23 февраля. Американские конгрессмены в геополитических целях пытаются вмешаться в религиозные дела на территории Крымского полуострова.

Об этом сказано в сообщении, которое опубликовано в социальной сети Twitter на странице посольства РФ в Соединенных Штатах. Уточняется, что американские законодатели продолжают цинично вмешиваться в религиозные дела на территории полуострова и на Украине.

«Приверженность свободе вероисповедания используется в качестве политического лозунга<...>Они снова пытаются навязать логику экстерриториального применения национального законодательства. Неприемлемо пользоваться чувствами и верой миллионов людей в геополитических целях», — сообщили в дипмиссии.

Ранее американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты готовы к сотрудничеству с Российской Федерацией по вопросам обеспечения стратегической стабильности.