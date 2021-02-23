Без вести пропавший молодой мужчина найден мертвым в Рязани

Рязань, 23 февраля. Молодой мужчина, бесследно исчезнувший десять дней назад, обнаружен мертвым, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Мужчина ушел из дома, и с тех пор о его местонахождении не было известно. Причина смерти 25-летнего парня не называется. Информации о том, где был найден труп местного жителя, также не поступало. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Екатеринбургский журналист без вести пропал в Свердловской области, сообщало агентство URA.RU. Об исчезновении рассказали представители телеканала, в котором он работал.