Пьяный лихач устроил погоню с ДПС под Воронежем

Воронеж, 23 февраля. Водитель без прав решил сбежать от экипажа ДПС, устроив погоню, однако попался. Мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, арестовали на трое суток.

Инцидент произошел в районе остановки «Вышка» в Семилуках под Воронежем. Инспекторы ДПС решили остановить машину 29-летнего водителя, но тот отказался выполнять требования и уехал. Во время погони он несколько раз выезжал на встречную полосу, угрожая пешеходам и другим участникам движения.

Беглеца в итоге задержали. Как выяснилось, его автомобиль не стоял на учете, не было страховки и водительского удостоверения. Несмотря на явные признаки алкогольного опьянения, от освидетельствования он оказался. За повторное нарушение правил ему грозит уголовная ответственность.

Тройная авария произошла на Большой Серпуховской улице в Подмосковье, сообщало РИАМО. В ДТП никто не пострадал, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.