Изношенные амортизаторы могут стоить жизни автомобилисту

Москва, 23 февраля. Частой виной внезапной потери управления и летальных аварий на дорогах могут быть изношенные амортизаторы, сообщили автоэксперты.

В используемых сейчас автомобилях проблемы вызывают амортизаторы Эрла Стил Макферсона. Конструкция плотно прижимает колесо к дороге и улучшает управляемость. Однако их срок годности может отличаться в зависимости от поездок.

Если вовремя не распознать проблему, то в любой миг можно потерять управление. Даже если имеются датчики, неправильное функционирование подвески, управляющей электроникой, может навредить жизни водителя. Распознать изношенность можно в автосервисе или самостоятельно — попробовать раскачать машину руками на ровном месте. После двух колебаний пригодная конструкция остановит транспорт. Во всех других ситуациях появляются основания для ее незамедлительной замены.

Чтобы минимизировать негативные ситуации на дорогах, стоит подходить к покупке транспортного средства обдуманно. Глава сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль рассказал, как проверить поддержанную машину перед приобретением.