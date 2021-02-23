Аппарат Perseverance передал запись звуков с поверхности Марса

Москва, 23 февраля. Пятый планетоход NASA передал на Землю первые аудиофайлы с поверхности Марса. Об этом заявил замглавы научного подразделения агентства Томас Цурбухен.

Аппарат Perseverance высадился на Марсе в минувший четверг. За несколько дней он уже передал на Землю десятки фотографий и первые звуки с Красной планеты. Все полученные файлы можно увидеть на официальных веб-сайтах NASA.

«Я надеюсь, что они заинтересуют не только ученых, но и музыкантов и художников, которые, к примеру, смогут использовать первые реальные звуки с Марса в своем творчестве», — отметил Цурбухен.

Первый месяц после высадки ученые планируют посвятить проверке систем и инструментов планетохода Perseverance. Затем аппарат займется изучением пород на дне кратера Езеро. С помощью этой миссии NASA надеется найти следы жизни на Марсе.