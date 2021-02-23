Цветы в память о погибших защитниках Отечества возложили в Южно-Сахалинске

Южно-Сахалинск, 23 февраля. Память погибших воинов почтили возложением цветов, минутой молчания и ружейным залпом в Южно-Сахалинске. Событие приурочено ко Дню защитника Отечества.

Мероприятие, которое дало старт акциям в честь Дня защитника Отечества в Сахалинской области, провели у мемориала Славы. Отдать дань памяти пришли не только военнослужащие, собрались также ветераны, представители общественных организаций и органов власти, жители и гости города.

В комплекс мероприятий ко Дню защитника Отечества в Южно-Сахалинске вошли народные гуляния, игры, забавы, конкурсы на городской площади, мастер-классы по созданию снежных фигур и их художественному оформлению. В сквере возле администрации города выступит народный ансамбль казачьей песни «Воля».

В Москве в честь праздника для жителей и гостей столицы на ВДНХ проведут бесплатные экскурсии, мастер-классы, кинопоказы, концерты и организуют полевую кухню.