Цена биткоина упала ниже 50 тысяч долларов

Москва, 23 февраля. Биткоин стремительно теряет в стоимости после резкого роста до 58,1 тыс. долларов. Сейчас его цена упала на 10,23%, о чем свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08:39 по московскому времени, курс криптовалюты снизился до отметки в 48,6 тыс. долларов. Тогда как при мониторинге данных на 08:44 показатель достиг уровня в 49,7 тыс. долларов, то есть падение составило 8,1%.

Несколько дней назад цена BTC обновила исторический максимум, превысив 58 тыс. долларов. Биткоин является первой в мире децентрализованной цифровой криптовалютой на базе технологий блокчейн.