Компания Rolls-Royce установила рекорд продаж в России

Москва, 23 февраля. Рекордные продажи установил автопроизводитель Rolls-Royce на территории России за 2020 год. Им удалось реализовать 200 новых автомобилей.

Официально на территории России работают только три дилера компании Rolls-Royce. Два в столице и один в Санкт-Петербурге. Представители автоконцерна подчеркнули, что подобное количество продаж автомобилей позволило России занять лидирующую позицию по продажам на территории континентальной Европы.

Они также поблагодарили дилеров за оказание наивысшего уровня оказания услуг и принятые меры в рамках пандемии, которые не позволили снизить темп продаваемых автомобилей.

Любимыми моделями россиян стали Cullinan и Black Badge. В головном российском офисе подчеркнули, что с нетерпением ждут поставок нового Ghost.

Ранее стало известно, что некоторые автосалоны просят водителей расплачиваться исключительно наличными. Более того, в случае отказа они даже могут поднять цену.